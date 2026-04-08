Seyahat acenteleri nakit ve yakıt desteği, otelciler KDV indirimi istiyor: Turizme savaş ayarı

Ekonomik belirsizlikler ve kırılganlığı artıran Ortadoğu’daki savaş, Türkiye turizm sektöründe endişe yarattı. Sezona rezervasyon kayıpları ile başlayan sektör temsilcileri savaşın şok etkisiyle sarsıntı yarattığını, sezona ilişkin hâlâ umutlu olduklarını ama iç pazara yönelik desteklere ihtiyaç olduğunu açıkladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turizm Kongresi’nde sektörün tüm paydaşları bir araya geldi. 6 Nisan’da başlayan ve bugün son oturumların gerçekleşeceği kongrede Türkiye turizminin bugünü ve geleceği tartışıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Antalya Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ve Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Savaşın başında erken rezervasyonlarda yüzde 15 iptal yaşandığını belirten Bağlıkaya, “Ortadoğu pazarı zaten durdu. Avrupa’dan rezervasyon akışlarında ise yüzde 20-25 civarında bir azalma var. 2026 yılı biraz son dakika yılı olacak gibi gözüküyor” dedi. Türkiye’ye ilişkin güvenli bölge algısını güçlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Bağlıkaya, esas sorunun fiyat hareketleri olduğuna dikkat çekti. Petrol fiyatındaki artışın uçuş maliyetlerini yüzde 25 artırdığını söyleyen Bağlıkaya, tur operatörlerinin paketlerini eski maliyetlere göre sattığını belirterek “Rezervasyon iptallerini ve charter uçaklarının Türkiye dışındaki destinasyonlara kaymasını engellemek için ‘yakıt farkı desteği’ şart” diye konuştu.

YERLİ TURİSTE DESTEK GEREKLİ

Bağlıkaya, sektöre 60 milyar TL’lik yeni devlet desteğinin kıymetli olduğunu ama fark yaratabilmesi için pazarlama ve satış ayağının unutulmaması gerektiğini vurguladı: “Sıkıntıda olan otelciye para verebilirsiniz ama müşteriyi kim getirecek? Seyahat acentalarının ve tur operatörlerinin desteklenmediği hiçbir destek, turizme doğrudan destek değildir” dedi.

Bağlıkaya iç piyasaya çok önem verilmesi gerektiğini ifade ederek “Konaklama sektörü fiyatlarını yeniden gözden geçirmeli ve vatandaşa yönelik düzenleme yapmalı” dedi. Yerli hareketliliğin, turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılabilmesi için de anahtar olduğunu vurguladı.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Vardar da iç pazarın önemine ilişkin farkındalığın güçlendiğini, otellerin yüzde 40’a varan indirimli erken rezervasyon fiyatlarını sürdürdüğünü belirtti, “Yüksek sezonda yüzde 15 olan iç pazar kapasitesi yüzde 22’lere çıkacaktır” dedi. Geçen seneye göre fiyat artışınınsa tüm maliyetlere karşın yüzde 30’la sınırlı kalacağını öne sürdü.

Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit ise iç pazar kapasitesini yüzde 30’a kadar çıkardıklarına dikkat çekerken yabancı talebine ilişkin “Savaşın başında yüzde 80 olan talep düşüş oranı şimdilerde yüzde 30. Yani talep düzelmeye başladı çünkü yabancı misafir için gidilebilecek güvenli ve uygun fiyatlı yer hâlâ Türkiye” dedi. Kilit normal koşullarda nisanda yapılması gereken fiyat artışını yapmadıklarını söyledi.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ise açıklanan desteğin nakit sıkıntısını çok rahatlatabileceğini söylese de beklentisini şöyle aktardı: “Kur politikası devam ederken savaşın da sürmesi durumunda bir KDV indirimi olabileceğini düşünüyorum. Bu daha net fayda sağlar ve dezenflasyon programına da zarar vermez.”