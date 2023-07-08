Yayınlanma: 08.07.2023 - 12:33

Güncelleme: 08.07.2023 - 12:33

Akasyalar (La Acacias) filminin yönetmen koltuğunda Pablo Giorgelli otururken filmin senaryosunu Pablo Giorgelli ve Salvador Roselli kaleme aldı. 2011 yılında Arjantin ve İspanya'da çekilen filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Akasyalar filmi konusu nedir? Akasyalar filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

AKASYALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rubén yıllardır Paraguay'dan Buenos Aires'e ahşap taşımacılığını yapan bir kamyon şoförüdür. Bir gün Jacinta adında bir kadın, kucağında 8 aylık bebeği ile Buenos Aires'e gitmek için Ruben'den yardım ister ve birbirinden oldukça farklı hikayelere sahip bu iki insanın yol öyküsü de başlar.

Karşılıklı ama sözsüz bir anlaşmayla birbirlerine hayatları hakkında soru sormadan, fazla konuşmadan yolculukları sürdürürler ama aslında söze dökülmeden konuştukları çok şey olacaktır...

Dünya prömiyeri 2011 Cannes Film Festivali'nde yapılan ve burada Altın Kamera Ödülü (Caméra d'or) film sonrasında, Toronto, São Paulo, Selanik Film Festivali gibi pek çok organizasyonu gezdi. Pablo Giorgelli'nin yönetmenliğini üstlendiği bu yol filminin senaryosunda yönetmenle birlikte Salvador Roselli'nin imzası var.

AKASYALAR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Germán De Silva

Hebe Duarte

Nayra Calle Mamani

Monica Coca

Lili Lopez

AKASYALAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Akasyalar (La Acacias) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.