İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası daha geldi. Aralarında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin kimdir? Oya Tekin neden gözaltına alındı?

OYA TEKİN KİMDİR?

Mersin Tarsus doğumlu olan Oya Tekin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.1991 yılından bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır. Çalışma yaşamı Hak, Hukuk, Adalet mücadelesi içerisinde geçmiş olan Tekin ,Adana’da çoklu çalışma ve kurumsal avukatlık ofisini oluşturan ilk kadınlardandır.

Yüksek lisansını Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları bölümünde yapmıştır.

24 haziran 2018 milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 6.sıra milletvekili adayı olarak seçimlere girmiştir. Adana İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinde ilk dönemini sürdürmektedir.

Adana Barosunun mesleki sorunlar, kadın hakları, Çevre komisyonlarında görevler almış, iki dönem ise staj komisyonu başkanlığı görevini yürütmüştür. Yine Demokrat avukatlar grubunun yönetiminde görev alarak bir dönem başkanlığını yapmıştır.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal yaşamdaki hayati rolünün farkında olarak çevre, İnsan hakları, Kadın hakları konusunda birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üye /üye olarak görevler almıştır. 1990 yılında Adana’da kurulan ilk çevre derneği, Çevre ve tüketiciyi koruma derneği ÇETKO bünyesinde yaptığı çalışmalar paralelinde bölgemizde ilk çevre davalarının açılmasında avukatlık görevi üstlenmiştir.

Mülteci/ sığınmacı hakları konusunda, 2013 yılında Suriye’den Adana’ya göç eden sığınmacıların hukuki durumu ve toplumla entegrasyonuna ilişkin saha çalışması ile kapsamlı bir çalışma raporu hazırlamıştır.

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde, kadın muhtar adaylarıyla çalışmalar yapmış. Kadının siyaset sahnesindeki mücadelesini görünür kılmak amacıyla “Cam Tavanları Kırıyoruz” isimli kitabını kaleme almıştır.

OYA TEKİN'İN ÖZEL HAYATI

Av. Celal Tekin ile evli olan Oya Tekin,üç çocuk annesidir.

OYA TEKİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında beşinci dalga operasyonu bu sabah başlatıldı.

Operasyon kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İBB iştirakı yöneticileri ve CHP'li başka belediyelerin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında da gözaltı kararı verildi.







