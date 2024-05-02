Seyhan Nehri'ne atlayıp kaybolduğu iddia edilen kişi aranıyor
Adana'da, Seyhan Nehri'ne kimliği belirsiz bir erkeğin atlayıp, suda kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde Seyhan Nehri üzerinde yayaların kullandığı Yavuzlar Köprüsü'nden bir kişinin suya atlayıp, bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. 2 saatten uzun süre arama yapan dalgıç polisler, suya atlayan kişiyi bulamadı.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmanın, sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.
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