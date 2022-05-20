Seyhan Nehri’ne giren iki gencin cansız bedenleri bulundu
Adana’da serinlemek için Seyhan Nehri’ne giren iki gencin cansız bedenleri bulundu.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde Hasan Arslan (18) ve arkadaşı Emin Aydemir (19) serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi.
İki arkadaş yüzerken birden suya batıp çıkmaya başladı. İki gencin nehirde kaybolduğunu gören çevredeki yurttaşlar hemen 112’yi aradı. Olay yerine sualtı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı polisi nehirde ve hemen yanındaki sulama kanalında arama başlattı.
Yapılan aramalarda Hasan Arslan ve Emin Aydemir’in cansız bedenleri kanal kapaklarında bulundu.
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