Seyir halinde alev alan otomobil yandı!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:07

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:32

Bolu'da Gölyüzü Mahallesi Sevil Sokak'ta saat 16.00 sıralarında bir otomobil alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Erkan Yılmaz (44) idaresindeki 14 DV 957 plakalı otomobil, sokak üzerinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

Aracın yandığını fark eden sürücü, dışarı çıktı. Alev alev yanan otomobili gören çevredeki yurttaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında yaralanma olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.