Seyir halinde yanan halk otobüsü paniğe neden oldu

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsünün arka kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförünün durumu erken fark etmesiyle yolcuların tahliye edilmesi olası facianın önüne geçti.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 21:15
Seyir halinde yanan halk otobüsü paniğe neden oldu
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Olay saat 17.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 45 AG 529 plakalı Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait özel halk otobüsünden İzmir istikametinden Uşak istikametine gittiği esnada alevler yükseldi.

Otobüsün arka kısmından alevler yükseldiğini erken fark eden otobüs sürücüsü, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevreden geçen yurttaşların yangın tüpleri ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle herhangi yaralanma ve can kaybı olmazken, özel halk otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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