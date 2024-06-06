Mayın döşenmiş sınır bölgesinde anız yangını
Mardin'de mayın döşenmiş sınır bölgesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayın döşenmiş sınır bölgesinde, öğle saatlerinde anız yangını çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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