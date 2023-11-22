Seyir halindeki 2 otomobile silahlı saldırı düzenlemişlerdi: 8 kişi tutuklandı!

Kuşadası'nda seyir halindeki iki otomobile düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:02
Seyir halindeki 2 otomobile silahlı saldırı düzenlemişlerdi: 8 kişi tutuklandı!
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir eğlence mekanı önünde 19 Kasım'da iki grup arasında çıkan kavga sonrası olay yerinden ayrılan kişilerin bulunduğu iki otomobile, Kuşadası-Söke Çevre Yolu'nda silahla ateş edilmesi sonucu M.C.T. ve O.T.'nin yaralanması üzerine polislerce çalışma başlatıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıya ilişkin Ö.E., Ö.A., T.A., G.O., İ.K., R.Ç., Z.Y. ve M.S.S.’yi yakaladı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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