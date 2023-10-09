Seyir halindeki araç alev aldı
Kadıköy'de seyir halindeki araçta yangın çıktı. Alev alev yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Yangın, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halindeki 34 VR 9201 plakalı araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilse de alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yanan aracın çevresine dubalar koyarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de söndürdü.
Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.
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