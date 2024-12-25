Seyir halindeki kamyon alev alev yandı: 2 yaralı!

Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki kamyon bir anda alev aldı, sürücüsü ile araçtaki yolcu yaralı olarak kurtuldu.

Seyir halindeki kamyon alev alev yandı: 2 yaralı!
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İHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:49

Olay, Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.N. idaresindeki 42 EM 830 plakalı yağmurlama sulama borusu contası yüklü kamyon seyir halindeyken yanmaya başladı.

Bir anda alev topuna dönen kamyonun sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangından yaralı olarak kurtulan sürücü ve yolcu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.


Etiketler: #konya #kamyon #Yangın

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