Seyir halindeki kamyon alev alev yandı: 2 yaralı!
Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki kamyon bir anda alev aldı, sürücüsü ile araçtaki yolcu yaralı olarak kurtuldu.
Olay, Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.N. idaresindeki 42 EM 830 plakalı yağmurlama sulama borusu contası yüklü kamyon seyir halindeyken yanmaya başladı.
Bir anda alev topuna dönen kamyonun sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangından yaralı olarak kurtulan sürücü ve yolcu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Mühimmat fabrikasında patlama
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- Gayrimüslimlerin tapuları üzerinden dönen yolsuzluk
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!