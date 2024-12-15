İstanbul'da korku dolu anlar: Seyir halindeyken alev alev yandı!
İstanbul Kartal'da seyir halindeyken yanan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi'nde, Kartal-Velibaba seferini yapan ve içerisinde yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu minibüste yangın çıktı.
Yolcular ve sürücü araçtan inerken, alevler bir süre sonra minibüsü sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Minibüsteki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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