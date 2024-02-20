Kavgalar durulmuyor.... Survivor'da Acun Ilıcalı herkese ceza yağdırdı

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan konseyinde kavga eden yarışmacılara ceza yağdı. Konseyde Yasin'e "El kol sallayarak gelirsen geri dönemeyebilirsin" diyen Atakan'ı uyaran Acun Ilıcalı, Hakan, Bozok, Ogeday, Mustafa Kemal, Sercan ve Seda'ya fiziksel temaslarından dolayı ödüllerden men cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:46
Kavgalar durulmuyor.... Survivor'da Acun Ilıcalı herkese ceza yağdırdı
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yarışmacılar arasındaki tansiyon bir an olsun düşmüyor. Her bölüme yarışmacıları kavgaları damga vururken dün akşam yayınlanan konseyde tartışmalara dahil olan Bozok, Seda, Hakan ve Ogeday'a ceza yağdı.

ATAKAN VE YASİN KONSEYDE GERİLDİ

Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışmada, yarışmacılar dokunulmazlık oyununda mücadele ederken birbirine girdi. Konseyde oyun sırasında Yasin'in üzerlerine gelmesine tepki gösteren Atakan, "Yasin'in kötü niyetli olmadığını şu anda anlayabiliyoruz ama. Orada bizim üzerimize elini kolunu sallaya sallaya bağırıp saçma sapan cümleler kurarak gelmesi beni rahatsız etti" dedi.

Yasin'i uyaran Atakan, "Orada bizi, ben onun Hilmi Cem'in üzerine geldiğini de anlamadım. Kötü sözler söyleniyor buna dikkat edilmesi lazım. Bunun geri dönüşü olmayabilir kavgalar yaşanmasın" ifadelerini kullandı. Atakan'ın "Kavgaya gelir gibi geldi Yasin bize. El kol sallayarak gelirsen geri dönemeyebilirsin. 'Lan'lar, adam ol'la havada uçuştu." sözlerine Yasin'i kızdırdı. Yasin'in "Ne yapıyor abi. Racon kesiyor burada" demesinin üzerine araya giren Acun Ilıcalı, "Tehditvari konuşmayalım" diyerek Atakan'ı uyardı.

YARIŞMACILARA CEZA YAĞDI

Bir önceki bölümde dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar birbirine girmişti. Ogeday, Hakan ile kavga ederken sinir krizi geçirirken Seda da ikizi Sema ile kavga eden Pınar'a tepki göstermişti. Konseyde yarışmacıların aldığı cezaları açıklayan Acun Ilıcalı, Hakan'a 2 ödül, Bozok'a 2 ödül, Ogeday ve Seda'ya da fiziksel çabalarından ötürü 2 ödül ceza verildiğini belirtti.

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Öte yandan dün yayınlanan bölümde Mustafa Kemal ile Sercan arasında da kavga çıktı. Oyun alanında Mustafa Kemal'i "Bir daha olursa yollarımızı ayırırız" diyerek uyaran Ilıcalı, "İkinize de ikişer ödülden men cezası veriyorum" dedi.


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