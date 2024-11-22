Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı!

Elazığ'da seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı!
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DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 15:27

Elazığ'ın merkez Atatürk Bulvarı’nda sürücüsünün adı öğrenilmeyen 44 FY 616 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Sürücüsü, otomobili yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Etiketler: #Elazığ #motor #otomobil #Yangın

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