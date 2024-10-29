Seyir halindeydi... Amasya'da TIR'ın lastikleri bir anda alev aldı!
Taşova ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR'da hasar oluştu. Litvanya plakalı TIR'da yangının lastiklerinden başladığı aktarıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesi Dörtyol mevkiinde F.A. idaresindeki Litvanya plakalı TIR'ın lastiklerinden alev çıkmaya başladı.
TIR'ın çekici kısmında yükselen alevleri fark eden sürücü, aracını güvenlik şeridinde durdurduktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu TIR'da hasar meydana geldi.
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