Seyir halindeydi: Düzce'de otobüs şoförüne yumruklu saldırı!

02 Ağustos 2022 Salı, 11:07

Boğaziçi beldesiyle Düzce şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde; önceki gün otobüs şoförü Tuncay Başaran, durak önüne park edip hareket saatini beklemeye başladı.

Yolcu Ali Demir, kalkış saatini otobüste beklemek istediğini söyledi. Ancak Başaran, bunun yasak olduğunu belirtti.

"TERBİYESİZ" TARTIŞMASI

Otobüs hareket ettikten sonra Tuncay Başaran ve Ali Demir arasında tartışma çıktı. Ali Demir, Tuncay Başaran'a "terbiyesiz" derken, şoför, "Terbiyesiz sensin lan" diye cevap verdi.

Ali Demir, "Sen kime lan diyorsun" diyerek şoföre seyir halinde yumruk attı. Diğer yolcuların araya girmesiyle Ali Demir kenara alındı, otobüs şoförü ise D-655 kara yolu üzerinde otobüsü durdurdu.

SERBEST BIRAKILDI

Durumu polise bildiren Tuncay Başaran'ın şikayetiyle Çoban mevkisinde durdurulan otobüsün yolcuları başka otobüsle gidecekleri yere ulaştırıldı. Tuncay Başaran ve Ali Demir polis ekipleriyle ifadeleri için Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Ali Demir, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.