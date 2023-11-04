Seyir halindeydi... Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 09:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 09:00

Aydın-İzmir Otoyolu Söke bağlantı yolunda saat 21.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Muğla-İzmir seferini yapan 16 AKT 245 plakalı yolcu otobüsü, yolcularla birlikte seyir halindeyken motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak yolcularla birlikte aşağıya indi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yolcu otobüsü hurdaya döndü. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.