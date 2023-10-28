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İki gecekondu alev alev yandı... Yangın doğalgaz kutusuna da sıçradı!

Tuzla'da bir gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki gecekonduya da sıçradı. Alev alev yanan 2 gecekonduyu itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

DHA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 11:53
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İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Tepeören Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bir gecekondunun çatısında bulunan elektrik aksamından saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

DOĞALGAZ KUTUSUNA DA SIÇRADI!

Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı ve bitişiğinde bulunan başka bir gecekonduya da sıçradı. İki gecekondu alev alev yanmaya başladı.

Alevler bir süre sonra doğalgaz kutusuna da sıçradı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri gazı keserken, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

İki gecekonduda da hasar oluştuğu aktarıldı.  


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