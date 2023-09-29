Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı!

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı boşandı.

DHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:00
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı!
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Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı'nın boşanacağına dair iddalar geçen günlerde gündeme gelmişti. Subaşı bugün Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı. 

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı  Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı birliktelikle sürekli gündemdeydi. 2 Mayıs'da Fas'ta ünlü iş insanıyla dünyaevine girmişti.

Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu.

5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesinde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi. 


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