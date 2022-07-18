Seymenler, Kızılcahamam ve Altın Su’yun öyküsü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul’a yapacağı gezi için 16 Temmuz 1934’te Ankara Kızılcahamam’ı ziyaret eder ve Soğuksu Milli Parkı içindeki “Atatürk Çamı” dediğimiz yerde kurulan çadırda bir gece konaklar.

Emel Seçen
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00
Seymenler, Kızılcahamam ve Altın Su’yun öyküsü
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Kendisine ikram edilen kaynak suyunu içince “Kızılcahamamlılar! Bu su, altın gibi” der. Böylece suyun adı “Altın Su” olur.

Kızılcahamam’ın daha da gelişmesi için oteller ve Türk hamamı yapılmasını önerir. Zamanla her öngörüsü gibi bu da gelişir ve şimdilerde turistik bir yer haline dönüşür Kızılcaham. Atatürk, “Bu cennet yurt köşesinde mutlusunuz” diyerek 17 Temmuz’da buradan ayrılır. O dönemden bugüne, Atatürk’ün ziyareti anısına her yıl anma programını düzenleniyor bu ilçede. Atatürk’ün seymenleri bu yıl da anma etkinliklerine katıldılar. Törende yer alan seymenler, Türkiye ve Ankara’nın kültürel değerlerini yaşayıp, yaşatmak için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini açıkladılar.  Seymenler, 27 Aralık 1919’da ise Dikmen sırtlarında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e, “Paşam seni görmeye geldik, bu vatan uğruna ölmeye geldik” diyerek Cumhuriyetin temelinde de yer almışlardı.


Atatürk kızılcahamam Ankara
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