Seyyar güzellik aracında cildi yanan kadın şikayetçi oldu

12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:21

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Hicran Çukur'un göz kapaklarının kaldırılması ve alın ile yanaklarındaki hafif lekelerin giderilmesi şikayetleri üzerine, sosyal medyada dermatolog olarak reklamlarını gördüğü R.G. ile iletişime geçti.

Manavgat'ta yaşayan R.G.'nin 'muayenehane' gibi kullandığı minibüste Hicran Çukur'un göz kapağına, alın ve yanaklarına 2 seans 'plazma pen' adı verilen lazer uygulaması yapıldı.

Uygulamadan sonra uzun süre evden çıkamayan Çukur'un yüzünde kalıcı yanık izleri kaldı. Bunun üzerine R.G. hakkında araştırma yapan ailenin avukatı, kişinin dermatolog ya da doktor olmadığını tespit ederek 'yetkisiz hekimlik', 'dolandırıcılık' ve 'yaralama' ddialarıyla Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"HİÇBİR YERE ÇIKAMADIM"

Hicran Çukur, göz kapağındaki düşüklük ile alın ve yanaklarındaki küçük lekelerin yok edilmesi için eşinin sosyal medyada 'dermatolog' olarak reklamlarına rastladığı R.G. ile iletişime geçtiklerini söyledi.

Minibüsünde seyyar olarak çalışan R.G'nin kendisine lazer uygulaması yaptığını dile getiren Çukur, şöyle konuştu:

"Bana 2-3 gün sonra geçeceğini söyledi. Eve geldik ama geçmedi. Çünkü çok derin yaptığını hissetmiştim, çok canım yandı. Göz kapaklarım resmen yara oldu. 3 hafta boyunca kendimi eve kapattım, hiçbir yere çıkamadım. Eşim resimlerimi çekip R.G.'ye gönderdiğinde normal olduğunu, geçeceğini söyledi. Yüzümdeki ve gözümdeki yaraların kabukları kendiliğinden döküldü. Ama izler gitmemişti. Hatta göz kapaklarımda kahverengi lekeler olduğunu hissettim. Alın ve yanak bölgesindeki lekelerin daha belirgin olduğunu, çoğaldığını ve dağıldığını gördüm. Yine minibüs içerisinde ikinci işlemi yaptı. İkinci işlemden sonra yüzüm daha beter oldu. Daha sonra görüştüğümüzde yüzümdeki lekelerin doğum değil başka bir tür leke olduğunu, bunun lazerle düzelmeyeceğini söyledi. Eskiden makyajsız dışarı çıkabiliyordum. Şimdi ise evden çıkamıyorum. Aynalara bakamıyorum. Psikolojim bozuldu. Sabah çocuğumu servisle okula göndermeden önce servistekiler ve binadakiler beni böyle görmesin diye makyaj yapıyorum"

"KENDİSİNE İNANDIM"

Hicran Çukur, bir cildiye doktorunun yaptığı muayene sırasında "Sen bu işlemi yapanın dermatolog olduğuna emin misin? Bu tür lekelere asla plazma pen yapılmaz. Size bu işlemi yapan kesinlikle dermatolog değildir. Sizin yerinizde olsam direkt savcılığa şikayette bulunurum" dediğini aktardı.

Uzmanların, lekeler için tedavi uygulanabileceğini ama tedavi masraflarının yüklü olacağını, uzun bir süreç alacağını ve yüzde 100 geçmeyeceğini söylediğini ifade eden Çukur, "Lütfen benim gibi kimse hataya düşmesin. Her dermatoloğum diyene işlem yaptırmasın. Sertifikasını görsün. Sertifikasını görmedim. Kendisine inandım" dedi.