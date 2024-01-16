Seyyar sandıkta kimler oy kullanabilir? Seyyar sandıkta oy kullanmak için nereye başvurulur? Seyyar sandıkta oy kullanma başvuru tarihi ne zaman?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:57

Güncelleme: 16.01.2024 - 13:57

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek. İlki 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yapılan düzenleme, 2019 yerel seçimlerle ikinci kez uygulanmıştı.

SEYYAR SANDIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa bir yakını aracılığıyla başvuracak.

Bu başvuruda, "seyyar sandık kurulu talep formu" ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekecek.

Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmen ile Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan verilerden kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenlerden müracaat halinde yeniden sağlık raporu istenmeyecek.

Seyyar sandıklarda sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oy kullanabilecek, köy ve beldelerdeki yatağa bağımlı seçmeler seyyar sandıklara kaydolamayacak.

Görme veya işitme engeli bulunan seçmeler sadece bu engelleri sebebiyle seyyar sandık kurulu listesine eklenemeyecek, bir sandıkta azami 25 seçmen oy verecek.

Seyyar sandık seçmen listesine kayıtlı seçmenler, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanamazla



SEYYAR SANDIK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvuru tarihinin yarın sona ereceğini hatırlattı.

Bunun için öncelikle hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanların seçmen olup olmadığını e-Devlet üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden kontrol etmesi gerektiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Yatağa bağımlı kişi seçmense http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalıdır. Bu formla birlikte, 'engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' veya 'hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla form, ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edilmelidir. İşlemler için son gün 17 Ocak."