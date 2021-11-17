Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
88 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor.
İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren şair, yazar Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene usta şairin yakınları ve sevenleri katılıyor.
88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camii'ne götürüldü.
Karakoç, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehzadebaşı Camii haziresine defnedilecek.
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