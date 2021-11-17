Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor

88 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:30
Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
Abone Ol google-news

İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren  şair, yazar  Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene usta şairin yakınları ve sevenleri katılıyor.

88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camii'ne götürüldü.

Karakoç, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehzadebaşı Camii haziresine defnedilecek. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler