Sezen'in şüpheli ölümünde 4 kişiye tutuklama

Yayınlanma: 17.08.2024 - 13:28

Güncelleme: 17.08.2024 - 13:28

Giresun'da 12 Ağustos günü merkeze bağlı Duroğlu beldesi Aksu Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sezen Sarısaray (27), bir daha geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusu sonrası jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekipleri, kentte arama çalışması başlattı.

Aramalar sonrası kayıp kadın, jandarma arama tarama köpeği tarafından evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu. Başında darbe izine rastlanılan Sarısaray'ın cenazesi, savcılık incelemesi ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Sezen Sarısaray'ın (27) cansız bedeninin, 14 Ağustos'ta merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekke Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.K, E.Ş, M.T. ve E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise JASAT ve AFAD ekipleri eşliğindeki arama ve araştırmalar sonucu kayıp kadının dere yatağında cansız bedenine ulaşıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, otopsi işlemlerinde ölüm olayının cinayet şüphesi barındırması üzerine, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ve suça sürüklenen 1 çocuk hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Bu kişilerin alınan ifadelerinin ardından üzerlerine atılı "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiğini vurgulanan açıklamada, dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği kaydedildi.