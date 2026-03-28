Sezgin Tanrıkulu'ndan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e gazeteciler hakkında soru önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanan gazetecileri TBMM gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinin "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu" olduğunu, bu maddeyle birçok gazetecinin tutuklandığını belirtti.

Düzenleme üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan görüşmelerde bu maddenin gazetecileri etkilemeyeceği, suçun oluşabilmesi için dört şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiği, bu şartların oluşmadığı durumlarda suçun meydana gelmeyeceği, TCK’nın 218. maddesinde düzenlenen hukuka uygunluk hükümlerinin gözetileceği yönünde beyanlar olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, uygulamada, başta gazeteciler olmak üzere çok sayıda kişi hakkında bu madde kapsamında soruşturmalar açıldığı, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin uygulandığı belirtti.

AÇILAN DAVALARIN ÇOĞUNLUĞU GAZETECİLERE

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) verilerine göre, söz konusu madde kapsamında açılan davaların büyük çoğunluğunun gazetecilere yönelik olduğunu, bu durumun düzenlemenin fiilen basın ve ifade özgürlüğü üzerinde baskı aracı haline getirildiğini belirten Tanrıkulu, Anayasa Mahkemesi’nin suçun oluşabilmesi için saydığı şartları da şöyle sıraladı:

"Gerçeğe aykırı bilginin varlığı, bu bilginin ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığı ile ilgili olması, Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayılması, Failin sırf halk arasında korku, panik veya endişe yaratma saikiyle hareket etmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi zorunludur."

"İŞLEM YAPILMASININ GEREKÇESİ NEDİR?"

Uygulamada bu şartlara uyulmadığını belirten Tanrıkulu, Gürlek’e şu soruları yöneltti: