SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nasıl öğrenilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) personel alımı için başvuruda bulunan binlerce adaya Haziran 2023'te yapılacak Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları sorulmaya başlandı. SGK'da çalışan 1231 idari personel, 130 destek personeli, 27 koruma görevlisi ve dört teknisyen olmak üzere toplam 1392 aday sonuçları bugün ÖSYM aracılığıyla yayınlandı. Peki SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nasıl öğrenilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) personel alımı için ÖSYM tarafından KPSS 2023/6 sınavı yapıldı. Bu sınav sonucunda adaylar tercihlerini yaptı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercihlerin sonuçları açıklandı. SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nasıl öğrenilir?
SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM'nin düzenlediği sınav sonucunda SGK bünyesine 1392 personel alımı yapılacak. Bu kapsamda düzenlenen KPSS sınavının tercih sonuçları 20 Ekim 2023 tarihinde açıklandı. Adaylar 11.30 itibariyle tercih sonuçlarını öğrenebiliyor.
SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
SGK personel alımı sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Adaylar bu siteye giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını öğrenebiliyor.
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