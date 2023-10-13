Yayınlanma: 13.10.2023 - 20:02

Güncelleme: 13.10.2023 - 20:02

TTK tarafından üç farklı ili kapsayan toplamda 2 bin içşiden oluşan bir iş alımının yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Zonguldak, Karabük, ve Bartın'da gerçekleştirilecek olan işçi alımlarının ne zaman olacağı, başvuruların ne zaman açıklanacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı sonuçları açıklandı mı, Zonguldak kurası gerçekleştirildi mi? TTK kura sonuçlarına nereden bakılır? İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yapılacak kura çekiminin son durumu...

TTK İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDEN OLACAK?

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kapsamında kura çekimi işlemleri Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için farklı tarihlerde düzenlenecek.

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi işlemlerine 13 Ekim Cuma günü Zonguldak'tan başlanacak. 20 Ekim Cuma günü ise Bartın ve Karabük illerinde kura çekimi tamamlanacak.

TTK BARTIN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN OLACAK?

Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

TTK KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN OLACAK?

Karabük 100 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00'da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

TTK BARTIN KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Zonguldak ilinde yapılacak 1.500 işçinin belirlenmesi için kura çekimi 13 Ekim Cuma günü saat 14.00'de başladı. Zonguldak Site Kapalı Spor Salonunda yapılan elektronik kura çekimi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayımlandı.

ZONGULDAK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TÖRENİ İÇİN TIKLAYINIZ...

TTK BARTIN KURA ÇEKİMLERİ NİHAİ LİSTELERİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılacak işçi alımında Bartın'dan 400 işçi kabul edilecek. Kura çekimi 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te yapılacak. Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda düzenlenecek olan kura çekimi Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.

TTK BARTIN ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

TTK KARABÜK KURA ÇEKİMLERİ NİHAİ LİSTELERİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılacak işçi alımında Karabük'ten 100 kabul edilecek. Kura çekimi 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00’da yapılacak. Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda düzenlenecek olan kura çekimi Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak.

TTK KARABÜK ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...