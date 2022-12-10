SGK'nin ödemeyi reddettiği kanser ilacı için mahkemeden karar çıktı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 10:57

Yaklaşık 30 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 62 yaşındaki N.Ç., 3 Temmuz 2020 tarihinde akciğerle ilgili bir rahatsızlık nedeniyle ilk olarak Tokat Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan tetkiklerden sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen N.Ç.’ye 8 Nisan 2021 tarihinde metastatik akciğer zarı kanseri teşhisi konuldu.

Tedavi için onkoloji birimine sevk edilen N.Ç.’nin kanser tedavisi için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları bölümü tarafından ‘Nivolumab’ etken maddeli ‘Opdivo’ isimli ilacın uygulanması gerektiği reçete edildi.

SGK’YE BAŞVURDU

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da N.Ç.’nin bu ilacı kullanmasını onayladı. N.Ç., ilacın bedelini karşılaması için SGK’ya başvurdu. Ancak SGK İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı Sirkeci Sosyal Güvenlik Merkezi, bu talebi 28 Şubat 2022 tarihinde, "SGK tarafından karşılanması gereken ilaçlar listesi"nde yer almadığını gerekçesiyle reddetti.

İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

SGK’nin ret cevabı üzerine N.Ç., avukatı Zehra Betül Bulut aracılığıyla 11 Mart 2022 tarihinde İstanbul 36. İş Mahkemesi'nde, öncelikle teminatsız ihtiyati tedbir kararı verilerek, SGK’nin işleminin durdurulmasına karar verilmesini ve nihai karar verilene kadar söz konusu ilacın SGK tarafından herhangi bir kesinti yapılmadan karşılanmasını talep etti.

6 AYLIK TEDAVİ BEDELİ YAKLAŞIK 300 BİN TL

Dava dilekçesinde, söz konusu ilacın bir kürünün yaklaşık 15 bin lira olduğu, N.Ç.’ye aylık 3 kür reçete edildiği için aylık masrafının yaklaşık 45 bin lira olduğu ve reçete edilen 6 aylık kürünün 270-300 bin lirayı bulacağı belirtildi. Dilekçede N.Ç.’nin, tedavisi boyunca bu ilacı kesintisiz, sürekli ve düzenli olarak kullanması gerekeceği, bu ilaçtan önceki tedavi sürecinin 1,5 yıldır devam ettiği ve kendisi için tedavinin bu aşamasında hayati önemde olan ‘Nivolumab’ etken maddeli ilacın masraflarının SGK tarafından karşılanmasının elzem olduğu kaydedildi.

“TEDAVİ SÜRECİ 6 AYI GEÇEBİLİR”

Dava dilekçesinde, “Şimdilik 6 ay boyunca uygulanacak ilacın kür sayısının artabileceği, tedavinin sadece bu aşamadan ibaret olmadığı, tedavinin çok koldan ilerlediği, N.Ç.’nin metastaz gibi bir hayati tehlike içerisinde olduğu hesaba katılmalıdır. N.Ç.’nin tedavisinin devamı bu aşamada SGK'nın bu ilacın masraflarını karşılamasına bağlıdır” denildi.

SGK TARAFINDAN KARŞILANMASINA HÜKMETTİ

Talebi değerlendiren İstanbul 36. İş Mahkemesi, “Davacının sağlık durumu dikkate alındığında gecikme nedeniyle ciddi bir zararın oluşabileceği ihtimali dikkate alınarak verilen tedbir kararı yerinde görülmekle ihtiyati tedbir talebinin iş bu kararın verildiği tarih itibariyle geçerli olmak üzere kabulüne karar vermek gerekmiştir” diyerek, tedbir talebini teminatsız olarak kabul etti. Mahkeme, N.Ç.’nin tedavisinde kullanılan Nivolumab etken maddeli ilacın bedelinin ise tedavi süresi boyunca tamamının, ileride gerekirse sorumlusundan alınmak üzere ücretsiz ve kesintisiz olarak ihtiyati tedbir yoluyla SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.

N.Ç.’nin avukatı Zehra Betül Bulut, dava süreci ile ilgili olarak bilgi verirken, SGK’nin, müvekkilinin ihtiyaç duyduğu ilacın bedelini karşılamayı reddettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Müvekkile metastatik akciğer zarı kanseri teşhisi konuldu. Bugüne kadar 30’a yakın kür kemoterapi uygulandı kendisine. Fakat doktorlar bu süreçte uygulanan tedavi yöntemlerinin yetersiz kalmasından dolayı kendisine Nivolumab etken maddeli bir ilaç önerdi. Ve bu ilacın bir kürü yaklaşık 15 bin TL. Ve müvekkile bu süreçte şimdilik uygulanması gereken 6 aylık bir kür var. Bu 6 aylık kürün ücretiyse 270-300 bin TL'yi buluyor. Bu hem müvekkilim açısından hem de kanser hastaları açısından karşılanması zor bir tutar. Bu nedenle biz bu ilacın karşılanması için SGK'ya başvurduk. SGK ise bu ilacın SGK tarafından karşılanması gereken ilaçlar listesinde yer almadığını belirterek reddetti.

SÜRECİ ANLATTI

Biz de bu ret kararına karşı İstanbul 36. İş Mahkemesi’nde, anayasal güvence altında olan sağlık ve yaşam hakkı kapsamında bu ilacın SGK tarafından karşılanmasına yönelik dava açtık. Ve bu reçete edilen ilacın müvekkile uygulanmaması durumunda telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmaması için tedbir talebinde bulunduk. İstanbul 36. İş Mahkemesi, tedbir talebimizi kabul etti ve nihai karar verilene kadar müvekkile SGK tarafından ilacın masrafsız bir şekilde karşılanmasına karar verdi.

SGK'nin söz konusu ilacı kanser hastalarının sağlaması yönünden alınan bu karar ile kanser ile mücadele eden insanlara umut ışığı olduğumuza inanıyorum. SGK'nın karşıladığı ilaçlar listesinde yer almayan vatandaşlar SGK'nın ret kararının ardından yüksek tutarlı, tedavilerinde uygulanması gereken ilaçları bu şekilde mahkemeye başvurarak temin edebilirler."