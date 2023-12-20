SHD ve Sosyal Hukuk’tan konut ve barınma krizine ilişkin panel!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:12

Güncelleme: 20.12.2023 - 15:12

SHD ve Sosyal Hukuk’un, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde 24 Aralık Pazar günü düzenleyeceği panelin ilk oturumunda, Başakşehir’de uzun süredir evleri için mücadele eden Şahintepe Mahallesi sakinleri adına Nagihan Kamçi söz alacak.

Aynı oturumda, mahallelerindeki hukuksuz kentsel dönüşüm uygulamalarına karşı yıllardır mücadele veren Tozkoparan Derneği adına Ömer Kiriş, Beykoz Tokatköy Mahallesi Temsilcisi Ahmet Kanbur ve Barınamıyoruz Hareketi adına Dilan Tekin konuşmalarını yapacak.

Panelin ikinci oturumunda yer alan başlıklar ve konuşmalacılar ise şu şekilde:

-Nasıl Bir Barınma Hakkı Mücadelesi-Cihan Uzunçarşılı Baysal

-Mahalleden Kente: Demokrasi, Yurttaşlık ve Mücadele-Kumru Çılgın

-Deprem, Konut Krizi ve Kentsel Dönüşüm Politikaları Arasında Sıkışan İstanbul-Binnur Öktem Ünsal

-6306 Sayılı Kanun: Mülk ve Rant Arasından Afetlere Hazırlık - Yalçın Deniz Özen

Panel 24 Aralık günü saat 13.00’da başlayacak ve Korkmaz Aslan’ın moderatörlüğündeki forum bölümü ile sona erecek.