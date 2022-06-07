Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Nevşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
TABANCA, UYUŞTURUCU, PARA...
Adreslerde yapılan aramalarda 28,94 gram metamfetamin, 21,48 gram esrar, 6 ecstasy hap, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 5 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 10 TL ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Olayla ilgili 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'ine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen M.K., M.A., M.G.D. ve B.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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