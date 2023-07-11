‘Sıcak para’ ziyaretleri devam ediyor: Şimşek’e Erkan da eşlik edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.
Alınan bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.
Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
İktidarın ekonomin başına getirdiği isimler daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a da ziyaretlerde bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli'den yeni U dönüşü
- Erdoğan'dan kendi maaşına zam
- Son yolculuğuna uğurlandı
- Kamu bankaları milyonları böyle hiç etmiş!
- Özgü Namal: 5 dakika içinde her şeyimi kaybettim
- Türkiye'den İsveç'e yeşil ışık
- '2 hafta geriden başlayan bir hikayesi var...'
- Vekiller Altun'a tazminat ödeyecek!
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Barcelona'dan Arda Güler yanıtı!