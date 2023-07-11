‘Sıcak para’ ziyaretleri devam ediyor: Şimşek’e Erkan da eşlik edecek

Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:25

Güncelleme: 11.07.2023 - 15:25

Alınan bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

İktidarın ekonomin başına getirdiği isimler daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a da ziyaretlerde bulunmuştu.