Sıcak havalarda cildinizi kuruluktan korumak için 3 doğal maske tarifi!

Yayınlanma: 20.06.2024 - 22:10

Güncelleme: 20.06.2024 - 22:12

Cilt kuruluğu, hemen herkesin zaman zaman karşılaştığı yaygın bir cilt sorunudur. Mevsim geçişleri ve hava değişiklikleri, cilt kuruluğuna yol açan en önemli etkenler arasında bulunmaktadır. Peki, yaz aylarında cildinizi korumanın yolları nelerdir? İşte sıcaklarda cildinizi kuruluktan korumak için 3 doğal maske tarifi...

SICAK HAVALARDA CİLDİNİZİ KURULUKTAN KORUMAK İÇİN 3 DOĞAL MASKE TARİFİ

1. Muz maskesi tarifi:

Cildi bebeksi yapan muz maskesi, cilt lekelerini yok etmenin yanı sıra A, B ve E vitaminleri açısından zengin olduğu için yaşlanma izlerini de geciktirir.

Malzemeler:

Yarım muz

2 çay kaşığı portakal suyu

2 çay kaşığı yoğurt

Uygulanışı:

Muz maskesini hazırlamak için önce yarım muzu bir çatal yardımı ile ezin.

Daha sonra 2 çay kaşığı portakal suyu ile 2 çay kaşığı yoğurdu kaseye ekleyin.

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra karışımı yüzünüze uygulayıp 15 dakika kadar bekletin.

15 dakikanın sonunda maskeyi ılık suyla yıkayın.

Haftada 1 kez uygulayın.

2. Sütlü papatya maskesi:

Porselen gibi görünen ciltlerin sırrı, sütlü papatya maskesinin etkili formülünde saklıdır.

Malzemeler:

1 çay kaşığı süt tozu

2 tatlı kaşığı süzme bal

4 damla papatya yağı

Uygulanışı:

Süt maskesi kuru cildinizi yumuşatıp temizler ve pürüzsüz bir görünüm almasını sağlar.

Maskeyi hazırlarken tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırın. Sonrasında karışımı yüzünüze uygulayın.

15 dakika bekledikten sonra ılık su ile cildinizi yıkayarak temizleyin.

3. Ballı avokado maskesi:

Parlak ve canlı bir cilt için ballı avokado maskesi mükemmel bir çözümdür. Avokado, içerdiği çok sayıda vitamin, mineral ve faydalı yağ asitleriyle cilt için oldukça etkili bir nemlendiricidir.

Malzemeler:

Yarım olgunlaşmış avokado

1 tatlı kaşığı organik bal

Uygulanışı:

Doğal avokado maskesini hazırlamak için öncelikle yarım avokadoyu bir kase içerisinde cilde sürülebilecek kıvam elde edene kadar çatal yardımı ile ezin.

İkinci olarak yarım tatlı kaşığı balı, ezmiş olduğunuz yarım avokadonun içerisine ekleyerek malzemeleri karıştırın.

Hazırladığınız karışımı maske olarak yüzünüze uygulayın.

Maskeyi 10 dakika yüzünüzde bekletin ve sonrasında cildinizi ılık su ile yıkayın.

Haftada iki kere düzenli olarak uygulayın.