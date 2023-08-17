Sıcaktan elektrik panosu yandı

Erzincan’da öğle vakti hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, aşırı sıcaktan elektrik panosu yandı.

İHA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 07:50
Sıcaktan elektrik panosu yandı
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Erzincan'da yurttaşların en yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde bulunan elektrik panosundan çıkan yoğun duman ve keskin koku korkuya neden oldu.

Aşırı sıcak nedeniyle elektrik panosunun yandığı fark edilince durum itfaiyeye haber verildi. Polis ekipleri güvenlik şeridiyle çevre güvenliği alırken kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye yangına kontrollü müdahale etti.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Elektrik panosunda soğutma çalışması yapılırken Ordu Caddesi üzerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.


Erzincan sıcak hava elektrik panosu

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