Şiddet gören kadın evinin önüne barikat kurmuştu: ‘Evimde hiç huzurlu olamadım’

Yayınlanma: 08.08.2023 - 14:26

Güncelleme: 08.08.2023 - 14:26

İstanbul’da ikamet eden Dilek Acu, birlikte yaşadığı Ahmet Çelik’in kendisine şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla evine demir kapı yaptırarak barikat kurmuştu. Söz konusu olay geçen ay kamuoyuna da yansıdı.

Çelik, iddialara göre elinde bıçakla Acu’nun evine yaklaşmasının ardından gözaltına alınarak tutuklandı. Çelik hakkında ‘Israrlı takip’ ‘hakaret’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından açılan davanın ilk duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada söz alan sanık Ahmet Çelik, “Suça konu olayın gerçekteştiği arazi önceden bana aitti, sonra Dilek’in üzerine yaptırdım. Evi üstüne geçirdikten sonra aramızda tartışmalar başladı. Olay günü de tartıştık. Kendisine bu evi yıktıracağımı söyledim. Hakaret etmedim. Elimde herhangi bir kesici alet bulunmuyordu” diyerek suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini talep etti.

“EVİMDE HUZURLU OLAMADIM”

Dilek Acu ise “Olay tarihinden önce ben kendisinden uzaklaştırma kararı aldığım halde kendisi devamlı bu kararları delerek beni rahatsız etti. Israrlı şekilde beni takip edip tehdit ediyordu. Evimi yıktırılmaya çalıştı. Evimde hiçbir şekilde huzurlu olamadım hep perdeler kapalı oturuyorduk. Çocuğum da eve gelmek istemediği için yatılı okula verdim. Eve kameralar taktırmıştım ancak sanık evin önüne gelerek bunları söktü. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Dilek Acu’nun avukatı Fulya Gökkaya ise, “Bu suçlar kanıtlanmıştır video çekilmiştir. En üst seviyeden sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Sanık ölümle tehdit ettiği için kendisinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Bir tahliye kararı çıkarsa yine müvekkillimi rahatsız edeceği açıktır” dedi. Savcı da sanığın tutukluluğuna devam edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken duruşmayı 27 Eylül tarihine erteledi.

“YETKİLİLERİN KORUMADIĞI DİLEK KENDİNİ KORUMAK İÇİN BARİKAT KURDU”

Duruşmanın ardından davaya müdahillik talebinde de bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri adliyenin önünde açıklama yaptı. Kadın Meclisleri’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dilek Acu, birlikte olduğu Ahmet Çelik tarafından şiddete uğradı. Fail koruma kararını defalarca ihlal etti. Yetkililerin korumadığı Dilek, kendini korumak için evinin önüne barikat kurdu. Koruma kararını etkin uygulamayarak Dilek'in defalarca kez şiddete uğramasına yol açanlardan hesap soracağız. Daha geçtiğimiz ay erkekler tarafından 25 kadın öldürüldü, 9 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Kadınlar her gün kendi hayatlarına dair karar vermek istediği için öldürülürken haklarımıza yönelik saldırılar ise artarak devam etti. Bugün Dilek Acu'nun adalet arayışında yanında olduğumuz gibi kadınların eşit ve özgür yaşaması için mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan yeniden ifade ediyoruz. Dilek ve şiddete uğrayan tüm kadınlar için adaleti sağlayacağız.”