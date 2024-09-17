‘Şiddete meyilliler için ödül gibi’

İstanbul’da 16 Mart 2022’de evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Ece Kılıçaslan’ın (29) eşi Erol Acar’a “eşi kasten öldürmek” suçundan açılan davanın ilk duruşması dün İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘Şiddete meyilliler için ödül gibi’
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Rengin Temoçin
Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Acar iddiaları redderken Ece Kılıçaslan’ın annesi Cemile Ayfer Gürsel duruşmada kızının şiddete uğradığını söyledi. 

‘ADLİ KONTROL KALDIRILDI’

Kılıçaslan ailesinin avukatı Bilge Türköz, sanık Acar hakkında tutuklama talep ederken mahkeme talebi reddetti. Ayrıca Acar hakkında “karakola imza atma” şeklinde verilen adli kontrol tedbirinin uygulanması kaldırılırken, “yurtdışına çıkış yasağı” tedbirinin ise devamına karar verildi. Duruşma 15 Nisan’a ertelendi. 

‘KABUL EDİLEMEZ’

Cumhuriyet’e konuşan avukat Türköz, “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) tutuklu olarak yargılanması gereken suç tipleri sayılı olarak belirtilmiştir. Kasten öldürme suçu da bunlardan biridir. Sanığın yargılandığı suçun katalog suçlardan biri olması nedeniyle yargılamasının kesinlikle tutuklu yapılması gerekiyor. 

‘İMZA BİLE ATMIYORSUN’

Bunun üzerine bir de adli kontrolün de kaldırılmış olması gerçekten kabul edilemez bir durum” dedi. Türküöz, “’2.5 yıl imza atıp sonrasında da imza bile atmıyorsun’ diyerek bu suçtan kurtulduklarını zannediyorlar. Şiddete meyilli erkekler için ödül niteliğinde bir karar” dedi.


Etiketler: #kadın cinayeti #Ece Kılıçaslan

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