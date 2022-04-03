Şiddetli rüzgar 7 katlı binanın yalıtımını yerinden söktü
Eskişehir’de etkili olan şiddetli rüzgar, 7 katlı binanın dış cephe yalıtımını yerinden söktü.
Eskişehir’de hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Aralıklarla hızı saatte 30 kilometrenin üzerine çıkan rüzgar, kent merkezindeki 7 katlı bir binanın dış cephe yalıtımının sökülmesine neden oldu. Kopan yalıtım malzemeleri, binanın yan tarafında bulunan diğer yapının çatısına düştü.
Ortaya çıkan görüntü rüzgarın kuvvetini gözler önüne serdi.
Çevredeki yurttaşlar kopan malzemelerin temizlenmesi için yetkililere haber verdiklerini belirttiler.
İlgili Haberler
- Kuvvetli rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
- Meteoroloji uyardı: Önce kuvvetli rüzgar sonra yağış geliyor
- Meteoroloji'den fırtına uyarısı: 4 gün daha sürecek
Video Haberler
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
- Arnavutköy'de çatı yangını
- Üsküdar'da silahlı saldırı: Kasığından yaralandı
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
En Çok Okunan Haberler
- Irpin’de imha edilen Rus tankları görüntülendi
- 16 kaçak göçmen yakalandı
- Yargıtay'dan emsal karar: Evli çiftler dikkat!
- 'Bu maçı sezon başında izlesek...'
- Ünlü yönetmen Ukrayna'daki saldırılarda öldürüldü!
- 'Benden özür dilesinler...'
- 'Unlu gıdalara yeniden zam geliyor!'
- Şiddetli rüzgar 7 katlı binanın yalıtımını söktü
- Sancaktepe’de kumar baskını!
- İstanbullular dikkat! 15 ilçede elektrik kesintisi