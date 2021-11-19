Sigara tiryakisi karga müşterilerin sigaralarını böyle çalıyor
Bursa'da bir kafenin müdavimi olan karga, masa masa gezip müşterilerin yemeklerini yiyip sigaralarını çalıyor.
Bursa'da bir kafenin müdavimi olan karga, masa masa gezip müşterilerin yemeklerini yiyip sigaralarını çalıyor.
Nilüfer ilçesinde bulunan bir kafeye gelen müşteriler, masalarına konan kargayı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Karga müşterilerin masalarına gelip yemeklerini yiyor. Ayrıca paketlerden sigaralarını alıyor. Vatandaşlar masalarından yemeklerini yiyen ve sigaralarını çalan kargaya dokunmayıp hoşgörüyle karşılıyor. Karga da masalarda gönlünce gezip karnını doyuruyor. Bir de paketten sigarayı çekip ağzına götürüyor. Sigaranın hayvana zarar vereceğini düşünen müşteriler, ağzına sigarayı alıp yakmasını bekleyen karganın kendilerinden çaldığı sigarayı yakmıyor.
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