Siirt'te acı olay... Babasının kullandığı kepçenin altında can verdi

2.06.2026 11:52:00
Pervari ilçesinde, babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed Aydınalp, hayatını kaybetti.

Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Aydınalp, ailesiyle köy kırsalındaki bahçeye gitti. Bahçede çalışma yapan Mustafa Aydınalp'in manevra yaptığı iş makinesi, oğlu Muhammed’e (3)çarptı.

Muhammed Aydınalp iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Muhammed Aydınalp’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muhammed'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, gece saatlerinde Kilis köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

