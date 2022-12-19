Siirt'te 5 banka ATM'si yakıldı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 bankanın ATM’si, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Polis, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi cadde üzerindeki ATM’lere dökerek ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 5 bankanın ATM’si yangında zarar gördü.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- CNN Türk'e bağlanıp ironi yaptı
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Camide düğün yaptılar, pasta kestiler
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama
- Polisin Encü'ye tokadına soruşturma