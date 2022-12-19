Siirt'te 5 banka ATM'si yakıldı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:12

Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi cadde üzerindeki ATM’lere dökerek ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 5 bankanın ATM’si yangında zarar gördü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.