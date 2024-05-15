Siirt'te 6'ncı kattan dükkanın içine düşen Ruken, ağır yaralandı
Siirt'te 6 katlı binanın son katındaki balkondan yandaki tek katlı dükkanın içine düşen Ruken Y. (16), ağır yaralandı.
Yeni Mahalle Güres Caddesi'nde, dün gece saatlerinde 6 katlı apartmanın son katında ailesi ile oturan Ruken Y., iddiaya göre dengesini kaybederek balkondan düştü.
Yandaki tek katlı giyim mağazasının tentesinin kırılması ile dükkanın içine düşen Ruken Y., ağır yaralandı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ruken Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- ORC anketinde AKP'ye büyük şok!
- Çocukları için ekmişti, şimdi 20 dönüm arazide ekiyor
- Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
- Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme
- 13 bin istasyonda tabelalar yarın değişiyor
- 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'
- ATV muhabirinin sorusuna sert yanıt
- 'Enflasyon zirveyi görecek'