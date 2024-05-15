Siirt'te 6'ncı kattan dükkanın içine düşen Ruken, ağır yaralandı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:40

Güncelleme: 15.05.2024 - 13:41

Yeni Mahalle Güres Caddesi'nde, dün gece saatlerinde 6 katlı apartmanın son katında ailesi ile oturan Ruken Y., iddiaya göre dengesini kaybederek balkondan düştü.

Yandaki tek katlı giyim mağazasının tentesinin kırılması ile dükkanın içine düşen Ruken Y., ağır yaralandı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ruken Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.