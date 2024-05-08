Siirt’te acı olay: Annesinin kucağından düşen 10 aylık Armağan hayatını kaybetti
Siirt’te 10 aylık Armağan Aydar, annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan minik Aydar, kurtarılamadı.
Bahçelievler Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde Armağan Aydar, evde dengesini kaybeden annesinin kucağından düşerek yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan erkek bebek Armağan’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Armağan Aydar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Armağan Aydar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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