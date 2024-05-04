Siirt’te 'müstehcenlik' operasyonu: 1 gözaltı
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince çocuk müstehcenliği suçu kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Siirt'te çocuk müstehcenliği suçu kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çocuk Koruma Sistemi (CPS) isimli kuruluş tarafından gönderilen raporda 18 yaşından küçük bireylere ait olduğu değerlendirilen cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdiği ve paylaşıma sunduğu tespit edilen Ş.Y. isimli şahıs müstehcenlik suçu kapsamında yakalanmış ve şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konulmuştur" denildi.
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