Siirt'te asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

31 Mayıs 2022 Salı, 14:41

Veyselkarani Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Davut Kurhan (50) dengesini kaybederek 8. kattan asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kurhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kurhan'ın cesedi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.