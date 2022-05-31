Siirt'te asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
Siirt'te, inşaatın asansör boşluğuna düşen Davut Kurhan isimli işçi hayatını kaybetti. Kurhan'ın 8. kattan düştüğü öğrenildi.
Veyselkarani Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Davut Kurhan (50) dengesini kaybederek 8. kattan asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri Kurhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kurhan'ın cesedi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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