Siirt’te iki grup asında bıçaklı kavga!

Siirt’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgayı polis biber gazıyla müdahale ederek sonlandırdı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 07:30
Siirt’te iki grup asında bıçaklı kavga!
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Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Caddesi’nde iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavga sonlanırken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


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