Tartışma bıçaklı kavgaya döndü... Yaralılar var!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 08:45

Güncelleme: 16.03.2024 - 08:45

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde Ali K. (22), Mustafa Ç. (22), ve H.Ç. (28), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç., Ali K. ve Mustafa Ç.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI!

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli H.Ç. gözaltına alındı.