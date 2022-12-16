Siirt'te 'intihar ettiği' söylenen 14 yaşındaki Kader Ertem'i 'evlendirildiği' erkeğin babası öldürmüş!

16 Aralık 2022 Cuma, 23:40

Pervari ilçesinde 12 Ocak 2014'te meydana gelen olayda, 12 yaşında 'evlendirilip', 13 yaşında doğum yapan ve 14 yaşında odasında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan Ertem ile ilgili yürütülen soruşturmada, 8 yıl sonra olayın intihar olmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta Ertem'in 'evlendirildiği' adamın babası Atak, 'eşi ' olduğu belirtilen M.A., Ş.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgusunda, Kader Ertem ile Ş.A. arasında 'duygusal ilişki' durumu olduğunu iddia eden ve gerekçe gösteren Atak'ın Kader'i kendisine ait silahla öldürdüğünü söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Atak, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADER'İN EVLENDİRİLDİĞİ ERKEĞE TOPLAMDA 10 YIL 8 AY CEZA VERİLMİŞTİ

Kader Ertem'in ölümünün ardından 17 Mart 2014'te Siirt 1'İnci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Ertem'in olay gününde askerde olan 'evlendirildiği' erkek A.'ya, 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay ceza verilmişti.

'Nitelikli cinsel istismar suçuna yardım etme' suçundan yargılanan Ertem'in babası M.E. ile 'evli' olduğu erkeğin babası Tahir Atak'a 4'er yıl 2'şer ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, bu cezaları 5 yıl süreyle denetime tabi tutularak hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vermişti.