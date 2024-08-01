Jamaikalı ünlü müzisyen 13 yıl sonra serbest: Cinayetten hüküm giymişti!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:39

Güncelleme: 01.08.2024 - 13:39

Gerçek adı Adidja Palmer olan Jamaikalı sanatçı Vybz Kartel, 2011 yılında üç kişiyle birlikte, cesedi hiçbir zaman bulunamayan ortakları Clive "Lizard" Williams'ı öldürmek suçundan tutuklanmıştı.

Palmer 2014 yılında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra bu ceza temyizde 32 buçuk yıla indirilmişti.

Palmer masumiyetini korudu ve mahkumiyetine karşı daha fazla temyiz başvurusu yapıldı. Mart ayında dava, Jamaika'nın son temyiz mahkemesi olarak kullanılan Birleşik Krallık Özel Konseyi'nde görüldü. Lord Lloyd-Jones, bir jüri üyesinin diğer jüri üyelerine suçsuz kararı vermeleri için rüşvet teklif ettiği ancak jüride devam etmesine izin verildiği gerekçesiyle ilk mahkumiyeti bozdu. Lloyd-Jones, jüri üyesinin varlığının "mahkumiyetlerin güvenliği için ölümcül" olduğunu söyledi.

Karar, yeni bir duruşma yapılıp yapılmayacağını belirleyecek olan Jamaika'daki temyiz mahkemesine geri gönderildi.

Hakim Marva McDonald-Bishop, "Adaletin çıkarlarının yeni bir yargılamayı gerektirmediği sonucuna varıyoruz" dedi ve Palmer, Çarşamba akşamı Kingston'da destekçilerinden oluşan bir kalabalık tarafından karşılanarak cezaevinden serbest bırakıldı.

Palmer daha sonra sosyal medyada serbest bırakılmasını kutlayan resim ve videolar paylaştı.

48 yaşındaki Palmer, Jamaika tarihinin en başarılı ve eleştirmenlerce en çok beğenilen dancehall müzisyenlerinden biri.

İlk albümü Up 2 Di Time'ı 2003'te yayınlayan Palmer, 2009'da cinsel içerikli Spice düeti Romping Shop ile ABD R&B listelerine girdi ve Rihanna, Missy Elliott ve Busta Rhymes gibi isimlerin parçalarında yer aldı. Major Lazer ile 2009'da yaptığı Pon De Floor uluslararası bir hit oldu ve Beyoncé'nin Run the World (Girls) şarkısı için yoğun bir şekilde örneklendi.