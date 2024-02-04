Siirt'te kar nedeniyle yolda kalan 25 araç kurtarıldı

Siirt-Şırnak kara yolunda mahsur kalan 25 araç ile şarampole kayan kamyonet, ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 16:52
Siirt'te kar nedeniyle yolda kalan 25 araç kurtarıldı
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Siirt-Şırnak kara yolu Meşindağı Geçidi mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 25 araç yolda kaldı; 1 kamyonet de kontrolden çıkarak şarampole kaydı.

25 araç ile yoldan çıkan kamyonet, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile jandarmanın çalışması ile kurtarıldı.

Bölgede kar temizleme çalışmaları sürürken, yetkililer sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı.


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