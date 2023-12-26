Siirt’te kayaların düştüğü yol ulaşıma kapandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köy yolunda, sağanak nedeniyle sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü yolu, ulaşıma kapandı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine ekipleri sevk ekiplerince, yolun tekrar açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yol, yeniden ulaşıma açıldı.
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