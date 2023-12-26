Siirt’te kayaların düştüğü yol ulaşıma kapandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

AA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:50
Siirt’te kayaların düştüğü yol ulaşıma kapandı
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Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köy yolunda, sağanak nedeniyle sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü yolu, ulaşıma kapandı. 

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine ekipleri sevk ekiplerince, yolun tekrar açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yol, yeniden ulaşıma açıldı.


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