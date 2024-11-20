Siirt’te kaybolan zihinsel engelli Başur Köprüsünde bulundu

Siirt merkez Aktaş köyünde kayıp ihbarı yapılan 50 yaşındaki zihinsel engelli, Başur Köprüsünde arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Siirt’te kaybolan zihinsel engelli Başur Köprüsünde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:10

Aktaş köyünde yaşayan 50 yaşındaki zihinsel engelli Hikmet Karaman’dan dün öğle saatlerinde haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Karaman’ı bulmak için köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Köyün yakınındaki Başur Köprüsünde ekipler tarafından bulunan Karaman, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #112 Acil #Siirt

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